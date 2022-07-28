رئيس الوزراء الياباني يخطط لزيارة السعودية

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طوكيو- (جيجي برس) - ذكرت مصادر حكومية يابانية يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يفكر في زيارة المملكة العربية السعودية في أواخر أغسطس/ آب للدعوة إلى زيادة إنتاج النفط وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

وتأتي الرحلة إلى المملكة العربية السعودية في الوقت الذي من المقرر أن يزور كيشيدا تونس لحضور قمة مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية يومي 27 و 28 أغسطس/ آب. كما يمكنه زيارة دول أخرى منتجة للنفط مثل الإمارات العربية المتحدة.

سافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وأجرى كيشيدا محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في طوكيو الأسبوع الماضي ودعا إلى التعاون لضمان استقرار أسعار النفط.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)