40 % من الطلاب يفتقرون إلى الشعور بالنمو والتطور من خلال الحياة الجامعية

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طوكيو- (جيجي برس) - أظهر مسح ياباني يوم الخميس أن حوالي 40٪ من الطلاب الذين التحقوا بالجامعات في السنة المالية 2020 لا يشعرون بإحساس بالنمو والتطور خلال حياتهم الجامعية وسط جائحة فيروس كورونا.

بلغت نسبة هؤلاء الأشخاص 39.6٪ بين طلاب السنة الثانية، الذين بدأوا حياتهم الجامعية في السنة المالية 2020، عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لمسح أجراه معهد بينيس للأبحاث التربوية والتنمية.

ارتفعت الحصة 8.0 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق الذي تم إجراؤه قبل خمس سنوات، وفقًا للمعهد التابع لمزود الخدمات التعليمية بينيس. يعتقد المعهد أن النتيجة عكست التوسع في تبني سياسات الدراسة عن بعد والقيود المفروضة على التفاعل مع الأصدقاء.

تلقى الاستطلاع الأخير، الذي تم إجراؤه عبر الإنترنت في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إجابات من 4124 طالبًا جامعيًا من السنة الأولى إلى الرابعة على مستوى البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)