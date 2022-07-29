اكتشاف الحالة الثانية من جدري القرود في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أكدت وزارة الصحة وحكومة مدينة طوكيو، يوم الخميس، اكتشاف حالة ثانية من جدري القرود في اليابان.

المريض، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، دخل المستشفى في مؤسسة طبية في طوكيو وحالته مستقرة.

وفقًا للوزارة وحكومة العاصمة، أصيب الرجل بالإرهاق في 21 يوليو/ تموز قبل دخول اليابان. وقد أصيب في وقت لاحق بطفح جلدي في فمه وزار مؤسسة طبية في طوكيو يوم الأربعاء.

لم يتم الكشف عن جنسية المريض. من غير الواضح ما إذا كان لديه أي صلات بأول مريض بجدرى القرود في اليابان.

وقالت وزارة الصحة ”إنه من المرجح جدا أن يكون قد أصيب قبل دخوله البلاد“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)