اليابان تسجل أكبر عدد من إصابات كورونا في العالم الأسبوع الماضي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أظهرت بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء أن اليابان سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في العالم في الأسبوع المنتهي يوم الأحد.

وارتفع عدد الحالات الجديدة في اليابان بنسبة 73٪ عن الأسبوع السابق إلى نحو 969 ألف حالة، وفقا للبيانات.

وعلى المستوى العالمي سُجلت أكثر من 6.6 ملايين إصابة خلال الأسبوع بانخفاض 3% مقارنة بالأسبوع السابق. وتقول منظمة الصحة العالمية إن المتحورين الفرعيين لأوميكرون BA.4 وBA.5 يهيمنان على موجة العدوى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الولايات المتحدة جاءت في المركز الثاني بواقع 860 ألف إصابة جديدة تقريبا، بانخفاض 3% تلتها ألمانيا بنحو 570 ألف إصابة، بانخفاض 16٪، وإيطاليا 530 حالة، بانخفاض 26٪.

وزاد عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بالفيروس المسجلة في الأسبوع حتى 24 يوليو/تموز 12 ألفا و600 حالة، وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الوفاة بواقع 2637 وفاة، تلتها البرازيل بنحو 1400 حالة. وأكدت اليابان 272 حالة وفاة.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن الجائحة لم تنته بعد.

وأوضح أنه مع ارتفاع عدد الوفيات في الأسابيع الماضية وتسجيل زيادة في حالات دخول المستشفيات في بعض الدول، من الضروري تطعيم العاملين في قطاع الرعاية الصحية وكبار السن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)