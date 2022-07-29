الخبراء يدقون ناقوس الخطر بشأن انتشار فيروس كورونا في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال خبراء يوم الخميس إن طوكيو ما زالت تشهد انتشارًا هائلاً لعدوى كوؤونا التي تؤثر على الوظائف الاجتماعية مثل النظام الطبي.

قال الخبراء في اجتماع لحكومة العاصمة طوكيو إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تجاوز ذروة الموجة السادسة من الإصابات.

وأضافوا أن العديد من الأشخاص أصيبوا بالعدوى أو أصبحوا على اتصال وثيق بالمرضى، ويواجهون قيودًا على قدرتهم على العمل.

وقالت محافظِة طوكيو يوريكو كويكي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مراقبة كورونا: ”سنعمل على تحسين أنظمة الاستشارة والاختبار حتى يتمكن المصابون من الوصول إلى الخدمات الطبية بشكل صحيح“.

قالت حكومة العاصمة إنها ستوزع مجموعات المستضدات للسماح للأشخاص بالخضوع لاختبار الكشف عن كورونا في المنزل، حيث أن الزيادة في الحالات تجعل الناس غير قادرين بشكل متزايد على تلقي الفحوصات الطبية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)