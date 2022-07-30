انخفاض متوسط العمر المتوقع لأول مرة منذ 10 سنوات في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهر مسح لوزارة الصحة يوم الجمعة أن متوسط العمر المتوقع انخفض عن العام السابق لكل من الرجال والنساء اليابانيين في عام 2021، منخفضًا للمرة الأولى منذ عام 2011، عندما وقع زلزال شرق اليابان الكبير. .

وانخفض متوسط العمر المتوقع للرجال اليابانيين 0.09 سنة إلى 81.47 سنة وانخفض متوسط العمر المتوقع للنساء اليابانيات 0.14 سنة إلى 87.57 سنة. وكان كلا الرقمين ثاني أعلى رقم مسجل بعد عام 2020.

وفقًا للوزارة، تم تقصير متوسط ​​العمر المتوقع بنسبة 0.1 سنة للرجال و 0.07 سنة للنساء في اليابان بسبب جائحة كورونا.

كانت آثار الوباء أكبر من 0.03 سنة للرجال و 0.02 سنة للنساء في عام 2020.

وقال مسؤول في الوزارة: ”بينما شوهد تأثير فيروس كورونا الجديد إلى حد ما، لا نعتقد أن الاتجاه (التصاعدي) على مدى العقد الماضي قد انعكس“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)