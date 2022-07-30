اليابان تراجع تصنيف فيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تخطط الحكومة اليابانية لمراجعة تصنيفها الحالي لفيروس كورونا بمجرد أن تهدأ الموجة السابعة الحالية من العدوى، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر يوم السبت.

تأتي هذه الخطوة استجابةً لانخفاض معدل إصابة مرضى كورونا المصابون بأعراض حادة.

يُصنف كورونا حاليًا في الفئة الثانية، وهي ثاني أعلى درجة على مقياس من خمس مراحل لخطورة الأمراض المعدية.

بمجرد خفض التصنيف، ستصبح الاستجابة الأقل صرامة ممكنة على المرض. تدرس الحكومة التوقف عن إحصاء جميع حالات كورونا.

قال مصدر حكومي إن تصنيف كورونا يحتاج إلى مراجعة، مضيفًا ”سنناقشه بمجرد انحسار الموجة السابعة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)