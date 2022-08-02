بوينغ توقع اتفاقية تعاون في مجال تكنولوجيا الطائرات مع اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - وقعت شركة بوينغ ووزارة الصناعة اليابانية اتفاقية يوم الاثنين للتعاون في تطوير تقنيات طائرات الجيل القادم.

في نفس اليوم، افتتحت شركة تصنيع الطائرات الأمريكية الكبرى مركزًا للبحث والتطوير في مدينة ناغويا بوسط اليابان مع التركيز على وقود الطائرات المستدام المشتق من النباتات، وكهربة الطائرات من بين أمور أخرى.

يأتي اتفاق التعاون في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الطيران تحديًا لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وسط الجهود العالمية المتزايدة لإزالة الكربون.

وقال وزير الصناعة كويشي هاغيودا في حفل توقيع في طوكيو: ”نحن في خضم تحول كبير لتحقيق صافي انبعاثات صفري يتطلب ابتكارات تقنية في الطائرات أيضًا“.

بالإضافة إلى تعاونها مع اليابان أعلنت شركة بوينغ أنها ستعمل مع خطوط أول نيبون الجوية والخطوط الجوية اليابانية للبحث في تقنيات الطائرات المستدامة، بما في ذلك الدفع الكهربائي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)