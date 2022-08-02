لجنة حكومية توافق على زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 31 يناً في الساعة

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طوكيو - (جيجي برس) - اتفقت لجنة حكومية يابانية يوم الاثنين على الدعوة إلى زيادة الأجور بمقدار 31 يناً ، أو 3.3٪، في المتوسط المرجح للحد الأدنى للأجور في الساعة في البلاد للسنة المالية 2022، على ما يبدو، مع مراعاة ارتفاع الأسعار.

دعوة اللجنة الفرعية لمجلس الحد الأدنى المركزي للأجور، والتي تقدم المشورة لوزير العمل، سترفع متوسط الحد الأدنى للأجور إلى 961 ينًا في الساعة.

وتعد الزيادة البالغة 31 يناً أعلى من هدف العام السابق البالغ 28 يناً، والذي كان الأكبر منذ السنة المالية 2002، عندما بدأت اليابان في قياس الحد الأدنى للأجور على أساس الساعة.

وستقدم اللجنة الفرعية توصياتها بشأن هذه القضية إلى وزير العمل شيجيوكي جوتو يوم الثلاثاء.

بناءً على التوصية، التي ستطالب كل محافظة برفع الحد الأدنى للأجور بالساعة بمقدار 30 أو 31 يناً، ستقرر المحافظات زياداتها لتنفيذ الحد الأدنى الجديد للأجور في أكتوبر/ تشرين الأول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)