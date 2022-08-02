هيروشيما وناغاساكي تحذران من مخاطر الأسلحة النووية

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نيويورك - (جيجي برس) - عقدت محافظتا هيروشيما وناغاساكي يوم الاثنين ندوة حول نزع السلاح النووي والاستدامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يُعقد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال محافظ هيروشيما هيديهيكو يوزاكي في الندوة إن ”الأسلحة النووية تشكل تهديدًا لا لبس فيه على المستقبل المستدام“.

ووصف محافظ ناغاساكي، كينغو أويشي ، الذي حضر الحدث أيضًا، هيروشيما وناغاساكي بأنهما المكانان الوحيدان على وجه الأرض اللذان تعرضا لقصف ذري.

ضربت القنابل الذرية الأمريكية هيروشيما وناغاساكي في نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

وأعرب المحافظان عن قلقهما من احتمال استخدام روسيا لأسلحة نووية في غزوها المستمر لأوكرانيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)