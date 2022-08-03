ارتفاع معدل إشغال الأسرة بسبب فيروس كورونا في اليابان إلى 48٪

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الثلاثاء إن معدل إشغال أسرة المستشفيات لمرضى كورونا بلغ 48٪ في اليابان حتى 26 يوليو/ تموز، بزيادة 10.8 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق.

ارتفع المعدل بأكثر من 10 نقاط في 21 من أصل 47 محافظة في اليابان وسط الموجة السابعة من الإصابات بفيروس كورونا الجديد الناجم عن انتشار المتحور أوميكرون بي إيه 5، مما يشير إلى أن الضغط على النظام الطبي في البلاد أصبح أكثر حدة.

حسب المحافظة، كان لدى كاناغاوا أعلى معدل إشغال بنسبة 71.2٪، تليها أوكيناوا 69.9٪، واكاياما 67.1٪، فوكوؤكا 66.7٪، شيزوؤكا 66.0٪، كوماموتو 64.6٪، كاغوشيما 63.0٪، وهيوغو 62.1٪.

وشهدت كاناغاوا، وتوتشيغي، وشيزوؤكا قفزة في معدلاتها الخاصة بها تزيد عن 20 نقطة أسبوعياً على مدار الأسبوع، بينما سجلت 18 محافظة أخرى زيادات بأكثر من 10 نقاط. فقط واكاياما و شيماني سجلا انخفاضات أسبوعية في معدل الإشغال.

تدرس الحكومة إعادة تصنيف كورونا إلى فئة الأمراض المعدية من الفئة الخامسة، والتي تشمل الإنفلونزا الموسمية، من الفئة الثانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)