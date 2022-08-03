تقرير: احتيال في بيانات هينو موتورز يعود إلى 2003

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طوكيو- (جيجي برس) - أصدرت هينو موتورز يوم الثلاثاء تقرير لجنة تحقيق يوضح أن تزوير الشركة اليابانية لبيانات انبعاثات العادم والاقتصاد في استهلاك الوقود يعود إلى عام 2003.

كشفت لجنة من طرف ثالث أيضًا أن الشركة الفرعية لشركة تويوتا موتور قدمت ردًا خاطئًا على طلب وزارة النقل في عام 2016 للإبلاغ عما إذا كانت هناك حالات غير مناسبة تتعلق باختبارات انبعاثات المحرك وكفاءة الوقود.

وقال ساتوشي أوغيسو رئيس هينو في مؤتمر صحفي ”نعتذر بشدة عن التسبب في الكثير من المتاعب لعملائنا وأصحاب المصلحة الآخرين“.

وقال ”أعتقد أن الإدارة تتحمل مسؤولية كبيرة“، مضيفًا أن شركته ستوضح المسؤول عن سوء السلوك وستتخذ إجراءات صارمة.

في بيان تلاه أوغيسو، قال رئيس تويوتا أكيو تويودا إنه من المؤسف للغاية أن العبث بالبيانات يخون ثقة جميع أصحاب المصلحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)