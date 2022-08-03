اجتماع مرتقب بين وزيري الخارجية الياباني والصيني

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الصيني وانغ يي اجتماعا في وقت مبكر اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع المزمع عقده على هامش سلسلة اجتماعات وزراء الخارجية المتعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا المقرر عقدها في بنوم بنه عاصمة كمبوديا ابتداء من الأربعاء.

يهدف الجانب الياباني إلى تأكيد أهمية الاتصالات مع الجانب الصيني قبل الذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 29 سبتمبر/ أيلول مع إظهار مخاوفه بشأن القضايا الثنائية العالقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن وانغ وهاياشي سيجريان محادثات، مضيفة أن الحكومة الصينية تأمل في أن يتوصل الجانبان إلى توافق هام واستباقي لتطوير العلاقات الثنائية وتحسينها.

كانت آخر مرة اجتمع فيها وزيرا خارجية اليابان والصين وجهًا لوجه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وسيكون الاجتماع المخطط له أول اجتماع شخصي لهياشي مع وانغ منذ تولى هاياشي منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)