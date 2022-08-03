محافظ هيروشيما يناقش نزع السلاح النووي في نيويورك

أخبار اليابان

نيويورك- (جيجي برس) - أجرى هيديهيكو يوزاكي محافظ هيروشيما، مناقشات يوم الثلاثاء مع خبراء وآخرين حول سبل تعزيز نزع السلاح النووي على أساس سياسات الردع النووي.

جرى الحدث في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الذي انطلق يوم الاثنين.

وقال يوزاكي في الحدث الذي أقيم يوم الثلاثاء ”حان الوقت الآن لمضاعفة الجهود تجاه نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية للقضاء على الأسلحة النووية في ظل نظام معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية“.

تعرضت هيروشيما للدمار في القصف الذري الأمريكي في نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

تم عقد هذا الحدث خلال الأوقات الصعبة لنزع السلاح النووي وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. واستضافت حكومة محافظة هيروشيما ومنظمة تابعة لها الحدث الذي كان موضوعه ”من الردع إلى نزع السلاح“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)