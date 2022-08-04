الصين تحذر اليابان من التبادلات الرسمية مع تايوان

أخبار اليابان

بكين- (جيجي برس) - حثت السفارة الصينية في طوكيو اليابان على عدم السماح للسياسيين والشخصيات العامة الأخرى بالقيام بزيارات رسمية من وإلى تايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هناك.

في بيان لمتحدث رسمي صدر يوم الثلاثاء، دعت السفارة طوكيو إلى القضاء بشدة على وقوع أي حادث مماثل لزيارة بيلوسي وتجنب إرسال إشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان.

وأكد البيان أن قضية تايوان تتعلق بالمصالح الجوهرية للصين والأسس السياسية للعلاقات الصينية اليابانية.

وفي إشارة إلى أن اليابان، عندما قامت هي والصين بتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية، أظهرت تفهمها واحترامها لوجهة نظر بكين بأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، دعا البيان اليابان إلى الالتزام بوعودها الرسمية بشأن قضية تايوان.

كما دعت السفارة الصينية طوكيو إلى أن تكون على دراية بالمكائد السياسية وراء زيارة بيلوسي لتايوان، فضلاً عن أضرارها الجسيمة، والتعامل مع الأمر بعناية وبشكل مناسب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)