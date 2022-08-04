اليابان قلقة من احتمال نشوب نزاع مرتبط بتايوان

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طوكيو- (جيجي برس) - تشعر الحكومة اليابانية بالقلق إزاء احتمال نشوب صراع بالقرب من البلاد حيث أدت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو إن طوكيو ”قلقة بشأن سلسلة الأنشطة العسكرية التي أعلنتها الصين“.

بعد وصول بيلوسي إلى تايوان ليلة الثلاثاء، قال الجيش الصيني إنه سيجري تدريبات بالذخيرة الحية في ست مناطق تحيط بتايوان اعتبارًا من ظهر يوم الخميس.

تشمل المواقع الستة منطقة شرق تايوان تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. المنطقة أقرب إلى اليابان من الموقع الذي سقطت فيه الصواريخ الصينية خلال أزمة مضيق تايوان 1995-1996.

وقال ماتسونو إن اليابان طلبت من الصين ممارسة ضبط النفس وأكد مجددا أن طوكيو تريد حل القضايا المتعلقة بتايوان سلميا من خلال الحوار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)