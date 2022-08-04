مجموعة الدول السبع ترفض التهديد العسكري الصيني لتايوان

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باريس- (جيجي برس) - انتقد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع يوم الأربعاء الصين لاستخدامها التخويف العسكري للتعبير عن استيائها الشديد من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقال وزراء القوى السبع الكبرى في بيان ”لا يوجد مبرر لاستخدام الزيارة كذريعة لنشاط عسكري عدواني في مضيق تايوان“.

وحثوا الصين على تهدئة التوترات بالقرب من مضيق تايوان بطريقة سلمية.

وفي دفاعهم عن زيارة بيلوسي الأخيرة، أضاف وزراء مجموعة السبع ”من الطبيعي والروتيني أن يسافر المشرعون من بلداننا دوليًا“.

وتابعوا أن ”الاستجابة التصعيدية للصين تخاطر بزيادة التوترات وزعزعة الاستقرار في المنطقة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)