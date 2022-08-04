تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - هطلت أمطار غزيرة شمال شرق اليابان حتى وسطها اعتبارًا من يوم الأربعاء، مما أدى إلى إصدار تحذيرات خاصة من الأمطار الغزيرة في محافظتي نيغاتا وياماغاتا بحلول الساعات الأولى من يوم الخميس.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي صباح الخميس إن شخصين فقدا حتى الساعة 9:30 صباحا (12:30 صباحا بتوقيت غرينتش).

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنذارات الطوارئ لموراكامي وسيكيكاوا، وكلاهما في محافظة نيغاتا في الساعة 1:56 صباحًا ولتيناي في نفس المحافظة التي تقع وسط اليابان في الساعة 4:05 صباحًا.

وأصدرت الوكالة، مساء الأربعاء، تحذيرات خاصة ليونيزاوا وخمس بلديات أخرى في محافظة ياماغاتا المجاورة، شمال شرق اليابان.

واتخذت الوكالة نفس الإجراء في بلدة أوغوني في ياماغاتا في الساعات الأولى من يوم الخميس. لكن تم تخفيض مستوى تحذيرات الطوارئ لجميع بلديات ياماغاتا إلى تحذيرات منتظمة بعد وقت قصير من الساعة 6:30 صباحًا بعد أن بلغ هطول الأمطار ذروته هناك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)