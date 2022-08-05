الاستعداد لتصريف مياه فوكوشيما المعالجة في المحيط

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طوكيو- (جيجي برس) - بدأت شركة تيبكو للطاقة الكهربائية يوم الخميس في بناء منشآت لإطلاق المياه المشعة المعالجة في المحيط من محطتها النووية التي تعرضت للشلل في محافظة فوكوشيما شمال شرق اليابان. .

تهدف تيبكو إلى استكمال أعمال البناء في الربيع المقبل على الرغم من أن الشركة قالت إن الإكمال قد يتم تأجيله إلى حوالي صيف العام المقبل إذا تأخر العمل في البحر بسبب سوء الأحوال الجوية أو عوامل أخرى.

هناك مخاوف مستمرة بشأن الشائعات السلبية المتعلقة بالإطلاق المخطط للمياه ، والتي تحتوي على مادة التريتيوم ، وهي مادة مشعة ، في المحيط. سيكون الفهم من السكان المحليين ذوي الصلة أمرًا ضروريًا لشركة تيبكو لبدء صرف المياه بعد الانتهاء من المرافق.

ستقوم شركة تيبكو ببناء نفق تحت البحر ضروري لتصريف المياه المعالجة عند نقطة على بعد كيلومتر واحد من الساحل. سيتم أيضًا إعداد الخزانات والأنابيب لتقليب المياه المعالجة والتحقق مما إذا كانت المواد المشعة بخلاف التريتيوم أقل من معايير السلامة.

أيضًا، ستقوم الشركة ببناء منشأة لتخفيف المياه المعالجة بعد قياس مستويات المواد المشعة فيها بمياه البحر لخفض تركيز التريتيوم إلى أقل من واحد إلى 40 من المستوى المسموح به وفقًا لمعايير السلامة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)