الأمين العام للأمم المتحدة: يجب على العالم أن يتعلم من هيروشيما وناغاساكي

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس) - حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم يوم الأربعاء على التعلم من القصف الذري الأمريكي لمدينتي هيروشيما وناغاساكي اليابانيتين في أغسطس/ آب 1945 لإحراز تقدم في نزع السلاح النووي.

وقال غوتيريس، متحدثًا إلى المنظمات الإعلامية اليابانية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبل رحلته إلى هيروشيما ”على العالم أن يتعلم درس المأساة المروعة لهيروشيما وناغاساكي“.

سيزور غوتيريش مدينة هيروشيما بغرب اليابان لحضور مراسم إحياء ذكرى السلام يوم السبت بمناسبة الذكرى الـ 77 للقصف الذري.

وسط تهديدات روسيا باستخدام الأسلحة النووية كجزء من عدوانها العسكري ضد أوكرانيا، انطلق مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة يوم الاثنين.

وأعرب غوتيريش عن أمله في أن يعيد المشاركون التأكيد على مبدأ عدم استخدام الأسلحة النووية في الاجتماع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)