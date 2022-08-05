بيلوسي تصل إلى اليابان المحطة الأخيرة في جولتها الآسيوية

أخبار اليابان

طوكيو- (مطبعة جيجي) - وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي تقوم بجولة في آسيا، إلى قاعدة يوكوتا العسكرية الأمريكية في غرب طوكيو في وقت متأخر يوم الخميس.

ومن المقرر أن تجري يوم الجمعة محادثات مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو ورئيس مجلس النواب الياباني هيرويوكي هوسودا على التوالي، وفقًا لوزارة الخارجية.

علمت جيجي برس يوم الخميس أنه قبل لقاء هوسودا من المرجح أن تحضر بيلوسي جلسة عامة لمجلس النواب.

في الجلسة العامة، سيقرأ هوسودا رسالة تعزية لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، الذي قُتل رميا بالرصاص خلال خطاب انتخابي في مدينة نارا غرب اليابان يوم 8 يوليو/ تموز.

أصبحت بيلوسي أول رئيسة لمجلس النواب الأمريكي تزور تايوان منذ 25 عامًا. وأجرت الأربعاء محادثات مع رئيسة تايوان تساي إنغ ون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)