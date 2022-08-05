سقوط صواريخ باليستية أطلقتها الصين في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة للمرة الأولى

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال وزير الدفاع الياباني نوبوؤ كيشي إن خمسة صواريخ باليستية أطلقتها الصين خلال مناوراتها العسكرية حول تايوان يوم الخميس سقطت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها صواريخ باليستية صينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية وفقًا لوزارة الدفاع. ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار للطائرات أو السفن اليابانية.

وفي مؤتمر صحفي، أدان كيشي إطلاق الصواريخ ووصفه بأنه حادث خطير يؤثر على أمن اليابان وسلامة شعبها.

أطلق الجيش الصيني صواريخ باليستية بعد ظهر يوم الخميس، سقط خمسة منها في المياه داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان جنوب غرب جزيرة هاتيروما في محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب اليابان.

قال مسؤولون في الوزارة اليابانية إن أحد الصواريخ التي سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية سقط في نقطة على بعد 80 كيلومترا فقط من جزيرة يوناغوني في أوكيناوا.

وتجري الصين أكبر مناورات عسكرية لها على الإطلاق حول تايوان، التي تعتبرها بكين جزء من أراضيها.

وبدأ استعراض القوة إبّان زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، رغم تحذيرات صارمة لها من بكين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)