كيشيدا وبيلوسي يؤكدان التعاون الياباني الأمريكي بشأن تايوان

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طوكيو-(جيجي برس) - أكد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الجمعة على التعاون الوثيق بين بلديهما في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

عقد الاثنان محادثات لمدة ساعة على الإفطار في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في طوكيو وناقشا بشكل رئيسي الصين، التي تكثف أنشطتها العسكرية بعد زيارة بيلوسي لتايوان هذا الأسبوع.

وصلت بيلوسي إلى اليابان في المحطة الأخيرة من جولتها الآسيوية يوم الخميس. في ذلك اليوم، أطلقت الصين صواريخ باليستية على المياه القريبة من تايوان كجزء من مناوراتها العسكرية المستمرة في المناطق المحيطة بمنطقة الجزيرة.

وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، يُعتقد أن أربعة من الصواريخ قد حلقت فوق تايوان، بينما سقط خمسة في المياه داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقال كيشيدا لبيلوسي إن تصرفات الصين ستؤثر بشكل خطير على السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي ككل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)