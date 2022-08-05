الفيضانات تجتاح أماكن متفرقة من اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - تسببت الأمطار الغزيرة على مدى أيام في حدوث فيضانات في العديد من الأنهار في شمال شرق ووسط وغرب اليابان، وفقًا لوزارة الأراضي وكيانات أخرى.

ضربت الأمطار محافظة فوكوي بوسط اليابان ومحافظتي شيغا وشيماني في المنطقة الغربية بشدة صباح الجمعة.

في مدينة شيغا في ناغاهاما، فاض نهر تاكاتوكي، وهو جزء من نظام نهر يودو، بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل (منتصف ليل الخميس بتوقيت غرينتش) ، وفقًا للوزارة ومنظمات أخرى. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن هطول الأمطار في المنطقة بلغ نحو 90 ملمًا خلال الساعة حتى 6:30 صباحًا.

وبحسب ما أفاد به رجل يرأس جمعية محلية في نغاهاما، فقد غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية والطرق على طول نهر تاكاتوكي، لكنه لا يعلم بأي معلومات عن أضرار بشرية.

بين الأربعاء والساعة 11 صباحًا الجمعة فاض 45 نهراً عبر اليابان، من محافظة أوموري في شمال شرق البلاد إلى شيجا في الغرب، وفقًا لوزارة الأراضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)