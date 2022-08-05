الصادرات الغذائية اليابانية تسجل أعلى مستوى قياسي لها في الفترة من يناير إلى يونيو

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلنت وزارة الزراعة اليابانية يوم الجمعة أن صادرات اليابان من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية وغيرها سجلت رقما قياسيا في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران للعام الثاني على التوالي.

زادت صادرات المنتجات الزراعية والغابات والسمكية بالإضافة إلى المواد الغذائية للنصف الأول من عام 2022 بنسبة 13.1٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 652.5 مليار ين.

عكست النتيجة بشكل رئيسي انتعاش الطلب على تناول الطعام في الخارج بشكل رئيسي في أوروبا والولايات المتحدة من الانخفاض الناجم عن جائحة كورونا. استمرت صادرات السلع لمتاجر التجزئة وتجار التجزئة عبر الإنترنت في تحقيق نتائج جيدة.

ارتفعت الصادرات من المحار وسمك السريولا الياباني بأكثر من 60٪، بينما زادت الشحنات من الساكي 33.7٪.

وباستثناء السلع التي تبلغ قيمتها 200 ألف ين أو أقل، ارتفعت صادرات النصف الأول بنسبة 14.1٪ لتصل إلى 616.5 مليار ين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)