بيلوسي: الولايات المتحدة لن تسمح للصين بعزل تايوان

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طوكيو- (جيجي برس) - كررت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي تقوم حاليا بجولة في آسيا، يوم الجمعة موقف الولايات المتحدة الداعم لتايوان، حيث دفعت زيارتها الأخيرة لتايوان الصين الغاضبة لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

وفي معرض حديثها عن تحركات الصين السابقة لمنع تايوان من الانضمام إلى المنظمات الدولية ، قالت بيلوسي في مؤتمر صحفي عقد في السفارة الأمريكية في طوكيو ”لن نسمح لهم (الصين) بعزل تايوان“.

موضحة أن الهدف من زيارة تايوان ليس تغيير الوضع الراهن بل الحفاظ على الوضع الحالي، انتقدت بيلوسي الصين لاستخدامها الزيارة ”كذريعة“ للاستفزاز العسكري.

ووصلت بيلوسي إلى اليابان يوم الخميس.

خلال جولتها الآسيوية، توقفت أيضًا في تايوان، لتصبح أول رئيسة لمجلس النواب الأمريكي تزور تايوان منذ 25 عامًا، وسط مخاوف متزايدة من أن هذه الخطوة قد تسبب توترات متزايدة في شرق آسيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)