اليابان تعاني من نقص خطير في العمالة بسبب كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أصبح نقص العمالة في صناعة الخدمات اليابانية مثل المطاعم والخدمات البريدية ومشغلي السكك الحديدية خطيرًا في أعقاب زيادة حالات كورونا في البلاد.

تم إجبار المتاجر على الإغلاق مؤقتًا أو تقصير ساعات العمل بسبب نقص الموظفين، بينما تعمل شركات السكك الحديدية والحافلات على جداول زمنية مخفضة بسبب نقص السائقين.

وقال مسؤول بسلسلة مطاعم كبرى: ”يجب تقصير فترات الحجر الصحي أكثر من أجل الاتصالات الوثيقة“.

أوقفت شركة البريد الياباني، الخدمات التي المباشرة عبر المنافذ الموجودة في المكاتب في حوالي 200 مكتب بريد في جميع أنحاء البلاد حيث أصيب الموظفون بالفيروس أو تم تحديدهم على أنهم اتصالات وثيقة.

على الرغم من عدم حدوث أي انقطاع في عمليات تسليم البريد والطرود، إلا أن بعض ماكينات الصرف الآلي التي يديرها بنك البريد الياباني أصبحت خارج الخدمة في بعض المتاجر، مما يجعل من المستحيل سحب النقود.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)