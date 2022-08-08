ارتفاع معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ارتفع معدل الاكتفاء الذاتي من السعرات الحرارية في اليابان بنسبة نقطة مئوية واحدة إلى 38٪ في السنة المالية 2021 مقارنة بالعام السابق بسبب الحصاد القوي للقمح وفول الصويا بفضل الطقس الملائم والزراعة وفقا لوزارة الزراعة اليابانية.

تعافى استهلاك الأرز مع انتعاش الطلب بشكل طفيف بفضل إعادة فتح الاقتصاد وتحريره من قيود كورونا.

كان معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء عند مستوى قياسي منخفض بلغ 37٪ في السنة المالية 2020، والتي انتهت في مارس/ آذار 2021.

في السنة المالية 2021، ارتفع معدل الاكتفاء الذاتي بمقدار نقطتين إلى 17٪ للقمح وخمس نقاط إلى 26٪ لفول الصويا. كان المعدل دون تغيير في 98٪ للأرز.

لحوم البقر، نما معدل الاكتفاء الذاتي 1 نقطة إلى 12٪. بقي المعدل دون تغيير في 16٪ للماشية إجمالاً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)