اليابان تسجل ثالث حالة إصابة بجدرى القرود

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت وزارة الصحة اليابانية، الجمعة، إصابة رجل في العشرينات من عمره ينتمي إلى قاعدة يوكوتا التابعة للجيش الأمريكي في طوكيو، بفيروس جدري القردة مما يجعله ثالث حالة إصابة بالفيروس في اليابان.

وقالت الوزارة إن الرجل كان على اتصال بشخص دخل اليابان لإقامة قصيرة الأمد. لم يسافر الرجل إلى الخارج مؤخرًا. يبدو أن هذه هي أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في اليابان تنتقل محليًا.

وقالت الوزارة إن الرجل نُقل إلى مستشفى بقاعدة يوكوتا الخميس بأعراض مثل الصداع والتعب والطفح الجلدي. جنسيته غير معروفة.

وأكدت اليابان أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في يوليو/ تموز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)