مشرعو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يحاكون استجابة اليابان في حالة غزو تايوان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - عقد نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم جلسة يوم السبت لمحاكاة رد اليابان على غزو الصين المحتمل لتايوان، في وقت تجري فيه الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

أجريت المحاكاة على افتراض أن الصين تبدأ في غزو تايوان من خلال الادعاء بأن الجيش التايواني أسقط طائرة مسيرة صينية، كما أرسلت صيادين مسلحين للهبوط في جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان بالقرب من تايوان.

في المحاكاة، عقد وزراء في مجلس الوزراء اجتماعًا لمجلس الأمن القومي. اعترفت الحكومة بالهجوم على جزر سينكاكو على أنه ”حالة هجوم مسلح“ وغزو تايوان كحالة تهدد وجود اليابان، بموجب تشريعات الأمن القومي اليابانية، وحشدت قوات الدفاع الذاتي.

وقال وزير الدفاع السابق إيتسونوري أونوديرا، الذي أخذ دور رئيس الوزراء أثناء المحاكاة، إن المحاكاة تضمنت إحساسًا بالتوتر حيث بدت الأزمة المفترضة أكثر احتمالًا بعد أن أطلقت الصين خمسة صواريخ باليستية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان خلال التدريبات العسكرية يوم الخميس.

وقال أونوديرا ”أعتقد أنه أصبح من الواضح أن أزمة تايوان ستؤدي إلى حالة طوارئ لليابان“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)