رصد سفينتين حكوميتين صينيتين داخل المياه الإقليمية اليابانية

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ناها، أوكيناوا- (جيجي برس) - اقتحمت سفينتان صينيتان لخفر السواحل يوم الأحد المياه اليابانية حول جزر سينكاكو في محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى الجنوب والتي تسيدر عليها اليابان وتطالب بها الصين.

بينما كانت سفن الحكومة الصينية تتحرك للاقتراب من قارب صيد ياباني، قامت سفينة دورية تابعة لخفر السواحل الياباني بتأمين سلامة قارب الصيد وحذرت السفن الصينية من مغادرة المياه اليابانية.

وفقًا للمقر الإقليمي الحادي عشر لخفر السواحل الياباني في ناها عاصمة أوكيناوا، دخلت السفينتان المياه اليابانية في حوالي الساعة 1: 45-2: 00 مساءً. (4: 45-5: 00 صباحًا بتوقيت غرينتش) وغادرت المياه من الغرب إلى الجنوب الغربي من جزيرة سينكاكو حوالي الساعة 3:40 مساءً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)