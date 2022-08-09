اليابان.. زيادة رواتب موظفي الدولة لأول مرة منذ 3 سنوات

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طوكيو - (جيجي برس) - أوصت هيئة الموظفين الوطنية اليابانية يوم الاثنين برفع الرواتب والعلاوات الشهرية لموظفي الحكومة المركزية لأول مرة منذ ثلاث سنوات في السنة المالية 2022، والتي بدأت في أبريل/ نيسان.

ودعت الوكالة في توصيتها إلى البرلمان ومجلس الوزراء إلى رفع رواتب موظفي الحكومة الشهرية بنسبة 0.23٪، أو 921 ينًا، ومكافأتهم السنوية بما يعادل 0.1 شهرًا من الراتب إلى 4.4 شهرًا.

ومن المتوقع أن يرتفع الراتب السنوي للعاملين في الحكومة بمقدار 55 ألف ين في المتوسط. قد يؤثر هذا على الرواتب المدفوعة لموظفي الحكومة المحلية.

وأظهر إحصاء أجرته الوكالة أن متوسط ​​الرواتب الشهرية الحالية لموظفي الحكومة المركزية، عند 405049 ينًا، كان أقل بمقدار 921 يناً من رواتب موظفي القطاع الخاص.

يبدو أن هذا يرجع إلى تعافي أرباح بعض الشركات من تأثير جائحة كورونا. وبحسب الإحصاء، كانت مكافآت العاملين في الحكومة أقل بنسبة 0.11 شهرًا من تلك التي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)