اليابان تسجل 1.5 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أكدت اليابان 1506.814 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الأسبوع الماضي، مع تجاوز الرقم الأسبوعي مليون شخص للأسبوع الثالث على التوالي.

بلغ إجمالي حالات كورونا التراكمية في البلاد، بما في ذلك تلك بين ركاب السفن السياحية وأفراد الطاقم، 14302885 حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين (1 صباحًا بتوقيت غرينتش).

تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة في اليابان 200 ألف حالة منذ يوم الثلاثاء، وسجل رقمًا قياسيًا بلغ حوالي 249700 حالة يوم الأربعاء.

ارتفع عدد الوفيات التراكمي بسبب كورونا في اليابان بمقدار 1084 حالة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 33711 حالة، مع تسارع وتيرة الزيادة عن الأسبوع السابق، عندما تم تأكيد 712 حالة وفاة جديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)