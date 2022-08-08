هجوم على أحد أفراد قوات الدفاع الذاتى البحرية اليابانية فى جزر سليمان

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طوكيو- (جيجي برس) - قالت السفارة اليابانية في جزر سليمان إن أحد أفراد قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تعرض للهجوم يوم الاثنين.

وتعرض فرد قوات الدفاع الذاتى البحرية للهجوم بما بدا أنه سكين خلال حفل تأبين أقيم بالقرب من هونيارا عاصمة جزر سليمان بمناسبة الذكرى الثمانين لمعركة غوادالكانال بين اليابان والولايات المتحدة فى الحرب العالمية الثانية.

كان الفرد الذي تعرض للهجوم يحضر الحفل مع ثلاثة آخرين من أفراد طاقم مدمرة كيريسامي التابعة لقوات الدفاع الذاتى.

أفادت وسائل الإعلام النيوزيلندية وغيرها أن فرد قوات الدفاع الذاتي أصيب بجروح طفيفة بعد طعنه بمقص في رقبته وأن المهاجم كان رجلاً محليًا غير مستقر عقليًا، تم القبض عليه في مكان الحادث وتم تسليمه إلى الشرطة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)