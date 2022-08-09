قوات الدفاع الذاتي اليابانية تجري مناورات عسكرية لحماية أمن اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أجرت قوات الدفاع الذاتي البحرية تدريبات عسكرية للتعامل مع وضع محتمل يشكل تهديدًا لوجود اليابان كما هو محدد في قوانين الأمن القومي، وفقا لتصريحات وزير الدفاع الياباني يوم الاثنين.

وقال كيشي في مؤتمر صحفي إن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها اليابان تدريبات عسكرية بالعملية الكاملة تبدأ بالاعتراف بأن الوضع يهدد الوجود القومي وينتهي بمعالجة الموقف باستخدام القوة.

وأجريت التدريبات على مدى ستة أيام حتى يوم الأربعاء خلال المناورات البحرية التي تقودها الولايات المتحدة المعروفة باسم مناورات ريمباك.

وبحسب وزارة الدفاع، فإن المدمرتين إيزومو وتاكانامي التابعين لقوات الدفاع الذاتى البحرية شاركتا فى التدريبات.

تم إجراء التمرين باستخدام إطار عمل سيناريو مناورات ريمباك، حيث تعمل الدول المشاركة معًا لمواجهة هجوم افتراضي على طرف ثالث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)