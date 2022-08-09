الذكرى 77 لمأساة ناغاساكي.. عمدة المدينة يدعو إلى التخلي عن الأسلحة النووية

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ناغاساكي- (جيجي برس) - دعا عمدة ناغاساكي توميسا تاوي في إعلان سلام سنوي يوم الثلاثاء، إلى التخلي عن الأسلحة النووية في الذكرى الـ 77 لقصف المدينة بقنبلة ذرية أمريكية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

”مهما كان الأمر، يجب عدم استخدام الأسلحة النووية!“ وقال العمدة في حفل تأبين سنوي أقيم في حديقة في ناغاساكي، مستشهدا بقصة أحد الناجين من القنبلة الذرية والتي أصيب الجزء السفلي من جسده بالشلل.

وقال إنه يمكن استخدام الأسلحة النووية ما دامت موجودة، في إشارة إلى تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام هذه الأسلحة في حربه على أوكرانيا.

وقال ”الاعتقاد بأنه على الرغم من امتلاك أسلحة نووية ربما لن يتم استخدامها هو مجرد خيال، هذا لا يتعدى كونه مجرد أمل ورجاء فقط“.

وأضاف ”يجب أن ندرك أن تخليص أنفسنا من الأسلحة النووية هو الطريقة الواقعية الوحيدة لحماية الأرض ومستقبل البشرية في هذه اللحظة بالذات“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)