العثور على 7000 صورة التقطت قبل الحرب العالمية الثانية في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلن معهد أبحاث الصحافة الياباني يوم الثلاثاء أنه تم العثور على 7054 صورة التقطت قبل الحرب العالمية الثانية.

تم اكتشاف الصور التي وزعت على الصحف بين عامي 1932 و 1940 من قبل وكالة دومي للأنباء، والتي كانت موجودة في اليابان قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، في مكتبة البرلمان الوطني في طوكيو.

وبحسب المعهد، وهو مؤسسة مدمجة للصالح العام، فإن هذه الصور أظهرت مواقف ومشاهد اجتماعية قبل الحرب. ونشر المعهد الصور يوم الثلاثاء على صفحته على الإنترنت.

التقطت الصور مشاهد في أحداث مختلفة، بما في ذلك حادثة جسر ماركو بولو، والجيش الإمبراطوري الياباني المنحل الذي يحتل نانجينغ في الصين، وتدريب دفاع جوي انضمت إليه طالبات يرتدين أقنعة واقية من الغاز، بالإضافة إلى تسونامي شوا سانريكو عام 1933 وزيارة بيب روث 1934، لاعب البيسبول الأمريكي إلى اليابان.

قال المعهد إن مسؤوليه عثروا على 101 ألبومًا مع الصور والتعليقات التوضيحية في مكتبة البرلمان الوطني في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، بُذلت جهود لرقمنة الصور.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)