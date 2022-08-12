للتغلب على حرارة الصيف الحارقة.. سلع تبريد الجسم تجذب العملاء في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تباع الملابس ذات المراوح ومنتجات تبريد الجسم الأخرى بشكل جيد في اليابان وسط حرارة الصيف المستمرة بعد نهاية موسم الأمطار في وقت مبكر عن المعتاد.

في حين أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد لا يزال مرتفعاً، فإن شعبية المنتجات للأشخاص الذين يخرجون تتعافى بعد رفع القيود على السفر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات هذا الصيف.

تجذب الملابس ذات المراوح الصغيرة المرفقة، من صنع شركة Workman لملابس العمل، العديد من العملاء.

قال مسؤولو الشركة إن بعض هذه الملابس، المتوفرة في أكثر من 20 نوعًا، بما في ذلك للنساء قد نفدت بالفعل.

يتم استخدام الملابس المجهزة بالمروحة بشكل أساسي في مواقع البناء، لكن عدد الأشخاص الذين يرتدون هذه الملابس أثناء الأنشطة الخارجية قد ارتفع، وفقًا للمسؤولين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)