انخفاض عدد سكان طوكيو للمرة الأولى على الإطلاق

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - انخفض عدد اليابانيين الذين يعيشون في منطقة العاصمة طوكيو حتى 1 يناير/ كانون الثاني للمرة الأولى منذ بدء الإحصائيات في عام 1975، مما يعكس انخفاضًا في عدد المواليد، وفقًا لمسح حكومي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء.

وفقًا لمسح وزارة الشؤون الداخلية، استنادًا إلى سجل المقيمين في البلاد، انخفض عدد السكان اليابانيين في طوكيو والمحافظات الثلاث المجاورة وهي سايتاما وتشيبا وكاناغاوا بمقدار 34498 أو 0.10٪ مقارنة بالعام السابق إلى 35610115.

انخفض عدد اليابانيين الذين يعيشون في اليابان بمقدار 619،140، أو 0.50٪، ليصل إلى 123،223،561، بانخفاض للعام الثالث عشر على التوالي. كان الانخفاض هو الأكبر على الإطلاق.

انخفض عدد الأجانب المقيمين في اليابان بمقدار 107202، أو 3.81٪، ليصل إلى 2704341، بانخفاض للعام الثاني على التوالي. يُعتقد أن هذا الانخفاض يعكس انخفاضًا في عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى اليابان من الخارج بسبب جائحة كورونا.

وصل عدد الأطفال اليابانيين المولودين في البلاد في عام 2021 إلى 812.036 طفل، وهو رقم قياسي منخفض للعام السادس على التوالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)