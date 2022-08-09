وفاة مصمم الأزياء الياباني إيسي مياكي عن 84 عامًا

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طوكيو- (جيجي برس) - توفي مصمم الأزياء الياباني إيسي مياكي بسبب سرطان خلايا الكبد في أحد مستشفيات طوكيو يوم الجمعة عن عمر يناهز 84 عامًا.

مُنشئ العلامة التجارية المشهود له دوليًا، واسمه الحقيقي كازنارا مياكي، حصل على وسام الثقافة من الحكومة اليابانية في عام 2010 وجائزة جوقة الشرف من فرنسا في عام 2016.

من مواليد مدينة هيروشيما في غرب اليابان، انتقل مياكي إلى فرنسا في عام 1965 للدراسة في مدرسة الأزياء الراقية في باريس بعد تخرجه من جامعة تاما للفنون في طوكيو.

ركز مياكي على صنع الملابس التي يشعر عامة الناس بأنها مألوفة. انتقل لاحقًا إلى نيويورك.

في عام 1970 أسس استوديو مياكي ديزاين في طوكيو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)