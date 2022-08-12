استخدام علامة المساعدة ”help mark“ في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - انتشر استخدام رمز ”علامة المساعدة“ help mark من قبل الأشخاص ذوي الأمراض الخفية أو المرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء اليابان، بعد أن أنشأته حكومة مدينة طوكيو قبل 10 سنوات.

بدأ التوزيع المجاني للعلامات المميزة بالرمز في جميع المحافظات الـ 47 في البلاد بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

بناءً على اقتراح من أحد أعضاء الجمعية الحضرية في طوكيو والذي لديه طرف اصطناعي للفخذ، تم إنشاء الرمز في عام 2012. وهو يتميز بصليب أبيض وقلب على خلفية حمراء.

عادة ما يتم إرفاق علامات Help Mark بالحقائب وغيرها. يتم أيضًا حمل البطاقات التي تحمل الرمز من قبل المحتاجين للمساعدة، مع معلومات مثل نوع المساعدة التي يحتاجون إليها وجهات الاتصال في حالات الطوارئ المكتوبة على البطاقات.

في مارس/ آذار من العام الماضي، أنشأت حكومة بلدية سوميد في شرق طوكيو 29 نوعًا من الملصقات المصممة لوضعها على علامات Help Mark وغيرها لإظهار مشكلات محددة للمستخدم، من خلال التشاور مع مجموعات من الأشخاص ذوي الإعاقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)