ديون الحكومة اليابانية تسجل رقما قياسيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء إن رصيد ديون الحكومة المركزية اليابانية سجل رقماً قياسياً بلغ 1255193.2 مليار ين بنهاية يونيو/ حزيران.

يبلغ نصيب الفرد من الدين الحكومي 10.05 مليون ين، بناءً على تقدير عدد سكان البلاد البالغ 124.84 مليونًا اعتبارًا من حتى

1 يوليو/ تموز.

يستمر الوضع المالي القاسي، مما يعكس النفقات الهائلة لتدابير كورونا وتكاليف الضمان الاجتماعي المتضخمة بسبب شيخوخة السكان.

ارتفع إجمالي رصيد الديون، أو المبلغ المجمع للسندات الحكومية وأذون التمويل الصادرة بالإضافة إلى القروض 13885.7 مليار ين من نهاية مارس/ آذار.

ونما رصيد أذون التمويل 24299.9 مليار ين إلى 110498.8 مليار ين، بينما تراجعت السندات العامة 7075.9 مليار ين إلى 984335.3 مليار ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)