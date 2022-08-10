محكمة طوكيو ترفض التماسًا لمنع إقامة جنازة دولة لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي

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طوكيو - (جيجي برس) - رفضت محكمة طوكيو الجزئية التماسا لمنع تشييع جنازة رسمية مخططة لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، حسبما ذكرت مجموعة من المواطنين الأربعاء.

رفض القاضي كيجي موكاي، الذي يترأس الجلسة، الالتماس المقدم من مجموعة من 50 مواطنًا لإصدار أمر قضائي مؤقت بتعليق قرار مجلس الوزراء بشأن الجنازة الحكومية ومنع استخدام أموال الدولة لهذا الحدث.

لا يمكن القول إن الجنازة الرسمية تهدف إلى إلزام كل فرد من الشعب بالتعبير عن تعازيه أو الحداد على رئيس الوزراء الأسبق ، حسبما قال موكاي في حكمه المؤرخ في 2 أغسطس/ آب.

وقالت الجماعة في مؤتمر صحفي إنها تقدمت باستئناف ضد الحكم.

وقالت الجماعة إنه لا يوجد أساس قانوني لجنازة الدولة وأن المشاركة القسرية في المراسم تشكل انتهاكًا للدستور الذي ينص على حرية الفكر والوجدان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)