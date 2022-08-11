كيشيدا يتعهد بمواصلة شرح خطة إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي

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طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأربعاء إنه سيواصل شرح خطة حكومته لعقد جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الأمر الذي يتسبب في انقسام الرأي العام في البلاد.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي عقب تشكيل حكومته الجديدة ”سأواصل شرح (خطة الجنازة الرسمية) بعناية في مختلف الفرص“.

وأشار كيشيدا إلى أنه في وفاة آبي، تم التعبير عن التعازي والاحترام بأشكال مختلفة من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن إقامة جنازة رسمية له أمر مناسب.

في غضون ذلك، كرر كيشيدا إنكاره لأي صلات بينه وبين كنيسة التوحيد، والتي نم تسليط الضوء عليها بعد اغتيال آبي حيث ورد أن المشتبه به كان لديه ضغائن ضد الجماعة الدينية وكان يعتقد أن آبي على صلة بالجماعة.

كما نفى أن تكون كنيسة التوحيد قد أثرت في عملية صنع السياسة في حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)