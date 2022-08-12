استطلاع: 47 ٪ يعارضون إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي

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طوكيو- (جيجي برس) - أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة جيجي برس يوم الخميس أن 47.3٪ من المستجيبين يعارضون خطة الحكومة لإقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي.

يقارن الرقم مع 30.5٪ لصالح الجنازة الرسمية المخطط لها، والتي سيتم تغطية تكاليفها بالكامل من قبل خزائن الدولة، بينما أجاب 22.2٪ على أي منها أو قالوا إنهم لا يعرفون، وفقًا للمسح الشهري.

قررت حكومة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في 22 يوليو/ تموز إقامة جنازة رسمية لآبي في 27 سبتمبر/ أيلول في قاعة نيبون بودوكان في طوكيو. قُتل آبي رميا بالرصاص في 8 يوليو/ تموز بينما كان يلقي خطابا انتخابيا في مدينة نارا بغرب اليابان.

وأظهر استطلاع جيجي برس أنه من بين مؤيدي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وكوميتو، الشريك في الائتلاف الحاكم، بلغت نسبة المؤيدين للجنازة الرسمية 52.4٪ و 44.1٪ على التوالي، وكلاهما أعلى من معدلات المعارضين.

وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة المعارضين 75.9٪ بين مؤيدي الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان و 63.0٪ بين أنصار نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني)، وهو أيضًا حزب معارض.

(النص الأأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)