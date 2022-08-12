العدد الكلي التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان يتخطى 15 ملايين يوم الخميس

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التراكمي في اليابان 15 مليونًا يوم الخميس مع استمرار الموجة السابعة من الإصابات وسط انتشار الفيروس المتحور أوميكرون بي أي 5.

في نفس اليوم، وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى 240205 في جميع أنحاء البلاد، ليصل المجموع التراكمي إلى 15143.597. تجاوز الحصيلة اليومية 200.000 لمدة ثلاثة أيام متتالية، مع زيادة رقم يوم الخميس بمقدار 1527 عن الأسبوع السابق.

بلغ العدد التراكمي 15 مليون حالة في أقل من شهر بعد أن تجاوز 10 ملايين في 14 يوليو/ تموز.

يوم الخميس، سجلت الحالات المؤكدة الجديدة مستويات قياسية يومية في محافظات ياماغاتا وفوكوشيما الشمالية الشرقية، ومحافظة إيشيكاوا الوسطى، ومحافظات هيوغو وهيروشيما الغربية، ومحافظة ناغاساكي في الجنوب الغربي.

وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا إلى 206 حالة على مستوى البلاد، وبذلك يصل عدد الوفيات التراكمي إلى 34596 حالة. ارتفع عدد مرضى كورونا المصابين بأعراض خطيرة ستة من يوم الأربعاء إلى 603 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)