رئيس وزراء اليابان يسعى لضمان استقرار أسعار القمح

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - شدد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الجمعة على الحاجة لضمان استقرار أسعار القمح حيث يخطط لتكثيف مكافحة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وقال كيشيدا في اجتماع لمسؤولي الحكومة المركزية والمحلية وكبار رجال الأعمال ”استقرار أسعار القمح مهم للغاية“.

وقال كيشيدا أيضا إنه سيوجه المسؤولين في اجتماع يوم الاثنين للنظر في إجراءات إضافية للتصدي لارتفاع الأسعار، بما في ذلك سبل الحد من أسعار القمح.

وقال ”سأعطي تعليمات لاتخاذ إجراءات إضافية تركز بسلاسة على الطاقة والغذاء، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار“.

وكان من بين قادة الأعمال الذين حضروا اجتماع يوم الجمعة رئيس شركة Yamazaki Baking، نوبوهيرو إيجيما، الذي قال للصحفيين لاحقًا إنه طلب المساعدة من الحكومة لتجنب زيادة أخرى في أسعار الخبز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)