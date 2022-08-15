اليابان ستشهد زيادة أسعار الحليب في الشتاء

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - ستشهد اليابان ارتفاعًا إضافيًا في أسعار الحليب والزبادي في فصل الشتاء حيث من المقرر أن تشهد أسعار الجملة للحليب الخام أكبر ارتفاع لها منذ أكثر من 13 عامًا.

من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الجملة إلى ارتفاع أسعار التجزئة للحليب والمنتجات الأخرى، مما يوجه ضربة أخرى للأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات.

المنتجون قلقون من أن المستهلكين قد يبتعدون عن منتجات الألبان.

بحلول أوائل أغسطس/ آب، وافق كبار منتجي الألبان ومجموعات المنتجين في جميع المناطق باستثناء محافظة أوكيناوا على رفع أسعار الحليب الخام بمقدار 10 ينات للكيلوغرام من شحنات نوفمبر/ تشرين الأول، وهي أول زيادة منذ عام 2019 والأكبر منذ عام 2009.

وكان وراء هذه الخطوة ارتفاع أسعار استيراد الحبوب للأعلاف وارتفاع تكاليف النقل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)