مقابلة: وزير الصناعة الياباني يشدد على الحاجة إلى إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية

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طوكيو- (جيجي برس) - يرى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الجديد ياسوتوشي نيشيمورا الحاجة إلى إعادة تشغيل المزيد من المحطات النووية من أجل تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء.

في مقابلة يوم الجمعة، قال نيشيمورا إن الحكومة ستعمل لضمان تشغيل ما يصل إلى تسعة مفاعلات في الشتاء.

وقال نيشيمورا: ”نحن ندرك أنه من المهم إعادة تشغيل المزيد من (المفاعلات)“ من أجل إمداد مستقر للطاقة الكهربائية اعتبارًا من الصيف المقبل وما بعده”.

وأشار إلى أن الدولة ستعمل على استئناف عمليات المحطات النووية التي لم تنته بعد من عملية الفحص مع هيئة الرقابة النووية ولم تحصل بعد على موافقة الحكومات المحلية على إعادة التشغيل.

وقال نيشيمورا: ”نحن لا نفكر في بناء محطات نووية جديدة أو توسيع أو إعادة بناء المحطات الموجودة حتى الآن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)