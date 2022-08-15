ألمانيا ترسل طائرات عسكرية إلى المحيطين الهندي والهادئ

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برلين 14 أغسطس (جيجي برس) - سترسل القوات الجوية الألمانية طائرات عسكرية إلى دول المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة لأول مرة اعتبارًا من يوم الاثنين لإجراء تدريبات مشتركة وأنشطة أخرى.

تأمل ألمانيا في تعميق العلاقات العسكرية مع الديمقراطيات الآسيوية مع تكثيف الجهود لكبح طموحات الصين في الهيمنة.

الآن بعد أن عادت حرب العدوان إلى أوروبا، تراقب ألمانيا بقلق أيضًا محور المواجهة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما قال الفريق إينجو غيرهارتز، قائد القوات الجوية الألمانية، في مقابلة مكتوبة، مع وضع الغزو الروسي لأوكرانيا في الاعتبار.

وقال غيرهارتز إن ألمانيا تهدف من خلال إرسال الطائرات، بما في ذلك ست طائرات يوروفايتر، إلى إظهار أنها تفكر في الأمن خارج أوروبا، معربًا عن حرصها على زيادة مشاركة بلاده في آسيا بما في ذلك اليابان.

في العام الماضي، أرسلت البحرية الألمانية فرقاطة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك المياه القريبة من اليابان. شاركت السفينة في أنشطة المراقبة لوقف عمليات نقل البضائع غير القانونية من سفينة إلى أخرى في كوريا الشمالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)